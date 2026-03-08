Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción

Los viticultores descontentos con la posibilidad de que se reduzca el rendimiento por hectárea en la Denominación de Origen Rías Baixas, y de que incluso se prohiban las nuevas plantaciones por un periodo de tres a cinco años, no descartan movilizarse.

Alegan que «el sector vitícola se encuentra ante una situación de extrema importancia para su futuro» y que «reducir drásticamente los cupos de producción supondría un grave perjuicio económico para miles de viticultores, comprometiendo la viabilidad de numerosas explotaciones familiares que sostienen el tejido económico y social del rural».

Frente a esto proponen elevar el rendimiento desde los 12.000 a 18.000 o 20.000 kilos de uva por hectárea, «permitiendo así que el cultivo de la viña siga siendo viable y garantizando el futuro del sector».

Si no logran su objetivo convocarán «concentraciones ante el Consello Regulador y las bodegas implicadas, además de acciones de presión como cortes de carreteras y movilizaciones ante los ayuntamientos y gobiernos de los municipios que forman parte de la DO».

Se refieren a los de Val do Salnés, O Rosal, Tomiño, A Guarda, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas, Mondariz, Soutomaior, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Boqueixón, Vedra y Touro.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Pero van aún más lejos y amenazan con «medidas colectivas adicionales de presión de cara a la próxima campaña, incluida la paralización o no comercialización normal de la uva, si continúan adoptándose decisiones que perjudiquen gravemente a los viticultores».

Entienden los viticultores y/o representantes sindicales contrarios a las ideas de recorte de cupos que aún están en fase de estudio y deben ser aprobadas por el Consello Regulador, que «los gobiernos municipales de estas localidades deberán posicionarse públicamente en defensa del sector vitícola y de los miles de familias que dependen directa o indirectamente del viñedo».

Y terminan diciendo que el sector productor «no puede ni debe asumir decisiones que comprometan su supervivencia; es el momento de la unidad y de defender con firmeza el trabajo, la dignidad y el futuro de la viticultura en Rías Baixas». También anuncian las reuniones informativas ya convocadas por Unións Agrarias (UUAA).