Arosa sobre el PP: "El pabellón nunca les importó"

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, arremetió contra el Partido Popular de ese municipio tras su voto en contra de un presupuesto cuyo proyecto estrella es la expropiación de los terrenos de Testos sobre los que se asentará el pabellón deportivo. Para el regidor está muy claro que a los conservadores nunca «les ha importado el pabellón, sino que su objetivo siempre ha sido hacer daño a este gobierno».

Arosa recuerda que los conservadores «nos acusaron de desidia, de que no hacíamos nada por el pabellón, de que nuestros jóvenes se iban a Vilanova a entrenar o que el proyecto dormía el sueño de los justos, pero cuando se da un paso claro y firme para que sea una realidad, la decisión del PP y del edil no adscrito es votar en contra».

Insiste Arosa en que «han llegado a convertir el pabellón en bandera, en símbolo y en una prueba de su supuesta superioridad moral sobre este gobierno, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, de apoyar realmente, se les ha caído la careta, han votado en contra con la tranquilidad de quien nunca tuvo la intención de cumplir aquello con lo que predicaba, es decir, el pabellón nunca les importó, solo querían hacer daño al gobierno en un claro ejemplo de la política que les gusta, la de cuanto peor para A Illa, mejor para el PP».

El regidor quería dejar muy claro ayer que «el pabellón se va a hacer; nos haremos con los terrenos, se ejecutarán los planos y se levantarán las paredes, y ese edificio que hoy han intentado matar con la mano levantada en el salón de plenos, estará siempre en pie como testigo mudo de la traición del PP y de nuestro compromiso"