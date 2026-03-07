Vilagarcía prepara la feria profesional del vino más grande de Galicia

Vilagarcía acogerá en octubre Vintec, la feria para profesionales del vino más grande de Galicia, ofreciendo todo lo necesario para la producción en sus diferentes fases y desde el pequeño viticultor hasta las grandes bodegas mediante la presencia de un centenar de expositores, llegados incluso de Francia e Italia, en 7.000 metros cuadrados. Además, habrá un programa paralelo de conferencias, jornadas técnicas y catas.

El evento se propone ofrecer los últimos avances a un sector clave en la economía de la comarca de O Salnés, aunque la organización también cursará invitación al medio millar de bodegas gallegas y a miles de toda España. Se desarrollará del 21 al 23 de octubre y la entrada libre tiene un coste de cinco euros.

Juan Lijó, de OK Eventos, explica que su nombre resume el espíritu de la cita: Vino y tecnología. Los asistentes podrán encontrar desde maquinaria, suministros de todo tipo (etiquetas, tratamientos fitosanitarios, botellas, corchos…) hasta sistemas de riego… Siempre con lo último por bandera.

La firma especializada en organización de ferias ha vuelto a elegir el recinto de Fexdega y está «sorprendida» con la respuesta. Su previsión inicial era ocupar una parte, pero la respuesta ha sido tal que, finalmente, llenará los 7.000 metros cuadrados, convirtiendo Vintec «en la feria más grande de sus características de Galicia y la segunda de España, por detrás de Enomaq, de Zaragoza, que tiene una larga trayectoria». Será porque, curiosamente, a pesar de que la comunidad gallega es una potencia vitivinícola, no había nada parecido, más allá de pequeños eventos y por lo menos que recuerden de las últimas décadas.

Actualmente ya cuentan con un 90% de los puestos vendidos a empresas y distribuidores de maquinaria, tecnología y todo tipo de soluciones para el proceso de elaboración del vino; desde el trabajo de campo hasta el de la bodega. Contarán con firmas nacionales e internacionales, de Portugal, Francia e Italia.

En paralelo, habrá jornadas técnicas, mesas redondas y conferencias sobre nuevos mercados de internacionalización, los cambios de hábitos en el consumo con la aparición de vinos sin alcohol... Y otras más técnicas sobre sistemas de tratamiento, riego… En línea con otros retos que afronta el sector debido al cambio climático y la necesidad de avanzar en sostenibilidad.

Además, se han aliado con el experto Sito Dieste, de la feria Castes, para ofrecer catas. De hecho, ayer eligieron su local de referencia para presentar la primera edición de la feria y al acto también asistió el alcalde, Alberto Varela, entre otras autoridades para dar apoyo a una cita que tendrá repercusión económica en otros sectores de la ciudad.