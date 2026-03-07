Un turismo huye de la Policía Local y sufre un accidente poco después

La Policía Local de Vilagarcía ha tenido otra noche ajetreada, esta vez con protagonismo para un turismo que huyó de un control de alcoholemia en el lugar conocido como Camiño Real de Renza, a pesar de que los agentes le dieron el alto, y acabó estrellándose poco después contra un muro en la calle Fontevella.

Lo más llamativo de este episodio es que el propietario del vehículo, un BMW, acudió voluntariamente a los policías para dar cuenta del siniestro y explicarles que en el momento en que su coche se saltó el control policial no era él quién conducía, por lo que denunció al supuesto piloto.

Parece ser que el conductor del turismo llegó a gran velocidad y cuando le dieron el alto no solo no se detuvo, sino que aceleró y «a punto estuvo de atropellar a dos agentes».

Inicialmente el vehículo huido fue perseguido, pero no pudo ser interceptado. Fue unos minutos después cuando se personó el dueño del coche diciendo que iba de acompañante y denunciando al supuesto conductor.

Desde el servicio policial dicen haber instruido diligencias por la posible comisión de varios delitos tipificados en los artículos 380 y 384 del Código Penal.

El primero de ellos hace alusión a todo aquel que conduzca un vehículo a motor «con temeridad manifiesta» y ponga en peligro «la vida o la integridad de las personas», aclarando que puede ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

El segundo artículo habla de «aquel que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente».

Y advierte de que «será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días».

Además aclara que «la misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción».