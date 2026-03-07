El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

La pretendida reducción de producción en la Denominación de Origen Rías Baixas, que FARO DE VIGO desveló el jueves, podría abordarse en un pleno extraordinario del Consello Regulador a celebrar después de la floración, cuando llegue el momento de hacer las primeras estimaciones de la campaña.

Hay que tener presente que las medidas planteadas, como limitar el rendimiento por hectárea a 10.000 kilos, o incluso paralizar durante un lustro las nuevas plantaciones, son opciones excepcionales, a adoptar en caso de producciones exageradamente grandes.

Como se avanzaba el jueves, a algunas bodegas les cuesta cada vez más colocar su vino y no dejan de acumular stock, mientras que otras ven como el exceso de producción las obliga a reducir el precio del albariño y, consecuentemente, el de la uva.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

De lo que se trata es de regular todo esto estableciendo límites para evitar la devaluación de la producción, lo cual es una hoja de ruta que sigue ganando adeptos, tanto entre los bodegueros como entre los viticultores.

Lógicamente, estas ideas puestas sobre la mesa del sector vitivinícola para tratar de compensar las superproducciones de albariño, también tienen detractores, si bien es cierto que parece pesar más la posibilidad de regular la producción y mantener un precio alto para la uva.

No tiene sentido seguir produciendo más y más cada año, porque al final lo que vamos a conseguir es que tengamos que tirar el vino o regalarlo

"Es mejor tener menos vino, pero de mayor calidad", esgrimen algunos bodegueros. "Prefiero que me paguen la uva a un precio razonable todos los años, y todos sabemos que si hay una superproducción, como la de 2025, lo que sucede es que sobra materia prima y cobramos una miseria", apostillan los productores consultados.

En ambos casos coinciden al señalar que "los unos dependemos de los otros, y si lo que está sucediendo es que se reduce el consumo de vino, no tiene sentido seguir produciendo más y más cada año, porque al final lo que vamos a conseguir es que tengamos que tirar el vino o regalarlo".

Entre los que están en contra de limitar la producción están algunas conocidas cooperativas vitivinícolas y organizaciones sindicales como Unións Agrarias (UUAA), que el año pasado incluso llegó a pedir, sin éxito, que se aumentara el rendimiento permitido por hectárea.

Esta entidad ya ha convocado reuniones informativas en Cambados (el lunes), Meis (el día 11), Meaño (14), Ribadumia (25) y Sanxenxo (el 26) para informar a los productores sobre la reducción del rendimiento en el sector, dando por hecho que el Consello Regulador va a votar en el pleno la bajada de cupo de 12.000 a 10.000 kilos de uva por hectárea.