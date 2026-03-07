Turismo
Ravella contrata la App que permitirá saber las plazas libres de parking
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa catalana Cinnia Tech el diseño de la aplicación móvil que combinará información turística con la gestión de la movilidad, de tal manera que los usuarios podrán saber las plazas libres en los aparcamientos disuasorios, entre otras cosas, además de poder resolver dudas en tiempo real gracias a un chatbot.
El precio es de 204.900 euros y además de esto se creará una web, se instalará un quiosco táctil en la oficina de A Peixería y se colocarán diez tótems digitales con los lectores de matrículas, lo cual también permitirá gestionar mejor los tráficos. El plazo de ejecución es de seis meses.
