El Puerto de Vilagarcía reasfalta el tramo en mal estado de O Cavadelo

El Puerto de Vilagarcía reasfaltará esta semana el tramo de la carretera existente entre las rotondas del muelle de pasajeros y O Cavadelo, así que permanecerá cerrado al tráfico entre el martes y el miércoles, aprovechando la previsión de buen tiempo.

Fuentes de la autoridad portuaria explicaron que no tendrá ningún coste porque aún está en garantía la pavimentación realizada recientemente y que ya está muy dañada.

Las mismas fuentes indicaron que la Policía Portuaria y la Local ya están avisadas del corte y que la avenida de A Mariña y Elpidio Villaverde actuarán como itinerario alternativo en las dos jornadas que se prevé duren los trabajos.