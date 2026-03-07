El patrimonio de A Illa que vuelve a revivir

Ocurrió durante la celebración del Sábado de Piñata de 2023, cuando un grupo de jóvenes que no han conseguido ser identificados, derribaron la parte superior del Cruceiro de A Illa, un elemento patrimonial de alto valor no solo material, sino también simbólico, al estar situado en pleno casco urbano. Desde que ocurrió aquella circunstancia, el Concello ha buscado fórmulas para recuperarlo, aunque sin éxito. Sin embargo, la alternativa que supone el GDR Salnés, abrió la puerta a que este elemento patrimonial pueda volver a lucir en todo su esplendor antes de que finalice este año.

El objetivo es invertir unos 6.000 euros en recuperar toda la cruz, cuyos restos todavía se mantienen en el interior de una nave municipal esperando la actuación que se debe acometer.

El de la calle Cruceiro es uno de los tres que existen en el casco urbano de A Illa, pero destacaba por ser el único que conservaba su estructura original hasta el momento de los daños. Está formado por dos escalones y una base rectangular, un fuste de sección cuadrada y capitel dórico con doble imagen: la de la Virgen mirando hacia la calle Agro da Porta y la de Jesucristo hacia la calle Salga. El cruceiro se encuentra catalogado dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como un bien patrimonial y cultural a proteger

El alcalde de A Illa , Luis Arosa, lamentó en su momento este destrozo que no tenía ningún tipo de sentido y que fue realizado de forma totalmente consciente, ya que algunos testigos señalaron que los autores habían escalado el fuste para tirar la cruz. El Concello denunció ante la Guardia Civil, "pero nunca se pudo identificarlos, algo que lamentamos porque trataríamos de hacerles pagar muy caro el daño provocado en un elemento patrimonial tan importante como es este", termina Arosa.

El proyecto de restauración redactado por el Concello de A Illa contempla la recomposición y arreglo de la cruz y el capitel, la limpieza de la superficie y el encintado de toda la estructura. Una vez colocado, se espera que no vuelva a suceder ninguna situación semejante con él.