Operación Turcao a juicio: «Pikachu» de escondite y 96.000 euros en droga

El próximo jueves se celebra en Pontevedra la audiencia preliminar contra un vecino de Vilanova y otro de Pontecesures que fueron detenidos en 2022 como parte de un operativo contra la distribución de droga en la comarca de O Salnés. La Fiscalía pide para cada uno una condena de nueve años de prisión y multas que suman más de 1 millón de euros.

Se trata del dispositivo «Heroin Brown-Turcao-Vieirados», ejecutad conjuntamente por las fuerzas antidroga de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entre la nómina de arrestados estaban estos dos viejos conocidos por las fuerzas de seguridad. De hecho, a pesar de su juventud, a ambos le constaban condenas previas de cárcel por delitos contra la salud pública, pero que les fueron suspendidas con la condición de no delinquir en un determinado plazo. En el caso del vilanovés, que hoy tiene 37 años, esto incluía mantenerse en tratamientos de deshabituación del consumo de drogas.

Así las cosas, el Ministerio público les aplica en este nuevo caso la agravante de reincidencia, solicitando para cada uno una pena de prisión de nueve años y el pago de una multa de 525.000 euros, acusándoles del mismo delito en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

El asunto se dirime en la Audiencia de Pontevedra y los hechos se remontan al año 2022. Según el escrito de acusación, los investigadores les hicieron un seguimiento a las conversaciones por SMS y telefónicas mantenidas entre ambos entre mayo y septiembre de ese año, cuando quedaron para realizar una transacción. Siempre según el mismo documento, el vilanovés actuaba como «proveedor de las sustancias que posteriormente distribuía en el mercado ilícito, a consumidores finales» el cesureño.

El operativo policial se desató con la realización de diferentes registros y en el domicilio de este último, que tiene 33 años, se encontraron, además de material habitual para preparar dosis, diferentes cantidades de cocaína en forma de pelotas dentro de un disfraz de «Pikachu», en un mueble del salón y dentro de una caja y con un valor total de venta en el mercado ilícito, en gramos, de algo más de 96.000 euros.

Registro en Cambados

Entre estos paquetes destacaba uno de casi un kilo que, según sostiene el fiscal, se lo había entregado el arousano durante aquel encuentro de septiembre, que tuvo lugar en las inmediaciones de la capilla de A Escardia, en Vilagarcía. El precio acordado había sido de 26.000 euros.

En el domicilio de Pontecesures también hallaron más de 24.000 euros en diferentes cantidades y algunas de ellas envasadas al vacío, además de 1.330 dólares. En relación con el otro acusado se practicaron cuatro entradas y registros autorizados por el Juzgado número 2 de Vilagarcía, encargado de las diligencias judiciales del caso.

Noticias relacionadas

Fueron en una casa bastante apartada y un ático, ambos en Vilanova, y en un piso y su correspondiente garaje en Cambados. En estos casos, los agentes se incautaron de unos 3.000 euros, cuatro móviles, una agenda telefónica, así como varios vehículos.