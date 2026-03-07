Meis calienta motores para la Semana Santa

La Semana Santa de Paradela, uno de los eventos más importantes del municipio de Meis y el único que cuenta con la declaración de Interese Turístico, ya tiene todo preparado para su celebración entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Un grupo de participantes, entre los que se encontraba el nuevo Jesucristo, Gabriel Magariños, presentaron ayer un evento que se fundamenta sobre el impulso popular de una parroquia, la de Paradela, y que ya ha superado las diferencias que la pusieron en riesgo a finales del pasado año.

La escenificación comenzará el Domingo de Ramos, con la escenificación de la entrada triunfal en Jerusalem y la Bendición de Ramos en la plaza de Outeiro, un evento que será el preludio de los actos religiosos que tendrán lugar en la iglesia de Santa María de Paradela. La representación no se retomará hasta el Jueves Santo, con la Última Cena, que será en el atrio de la iglesia e incluye procesión hasta la plaza de Outeiro para la oración en el Huerto de los Olivos. El Viernes Santo será el día grande, con la escenificación de las últimas horas de vida de Jesucristo, el Vía Crucis hasta el Monte da Croa y la Crucifixión a las 11.00 horas. A las 21.30, será el Desenclavo y descendimiento de Jesús y la Procesión del Santo Enterro. La semana Santa finalizará el Domingo de Pascua, con la escenificación de la Resurrección.

Noticias relacionadas

En esta escenificación participarán más de un centenar de personas, aunque todos los focos se volverán a poner en Jesucristo, representado por Gabriel Magariños, que se mete por primera vez en el papel a sus 35 años de edad. Magariños reconocía ayer que no le será una situación nueva, ya que «participé de pequeño y siempre tuve ganas de dar el paso, algo de lo que la difunta de mi abuela estaría muy orgullosa”. Tras dos meses de duros ensayos, la organización mira al cielo y aguarda que las condiciones meteorológicas no obliguen a suspender alguno de los actos, algo que ocurrió el pasado año. La cartelería ya se está distribuyendo por toda Galicia y en ella, explicaba la alcaldesa, Marta Giráldez, “se hace un pequeño recuerdo a Simón, persona que siempre nos ayudó en la organización de este evento”.