Los mecos aprovechan las facilidades que les brinda la Policía Nacional
Sacan partido a las herramientas a su alcance para obtener documentos como el DNI
M. Méndez
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, hace un balance altamente positivo de la implantación en la localidad de los diversos sistemas telemáticos dependientes de la Policía Nacional que permiten realizar o renovar el DNI electrónico, obtener el pasaporte o acometer otros muchos trámites sin necesidad de tener que desplazarse a Pontevedra o Vilagarcía.
El regidor, que anima a los vecinos a seguir empleando estas herramientas, hace estas reflexiones tras recibir la visita del comisario jefe en Pontevedra y tener acceso a datos que demuestran el buen funcionamiento de los nuevos dispositivos.
Se refiere tanto al punto de expedición instalado a las puertas del edificio administrativo de la localidad como a las visitas que realiza a la misma, dos días al mes, la oficina móvil de Policía Nacional.
Esta última ha permitido tramitar ya 653 expedientes, de los cuales 504 correspondieron a la expedición del DNI electrónico y los 149 restantes, a la tramitación de pasaportes.
En cuanto al dispositivo fijo del edificio administrativo, «estamos hablando de 73 actividades, tales como cambios de contraseña, renovación de certificados o descargas del DNI digital, entre otros trámites».
En definitiva, que «debemos agradecer la ayuda prestada por la Policía Nacional para dar estas facilidades a nuestros vecinos, como también seguir animando a los ciudadanos a hacer uso de estas herramientas que están al alcance de su mano».
Ha pasado justamente un año desde que se anunció que el Concello de O Grove sería uno de los municipios que recibirín la visita de la oficina móvil que se ocupa de expedir y renovar el DNI y el pasaporte.
