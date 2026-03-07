Errores en recibos del agua y las ayudas a clubs centran el debate en Ribadumia

No era un pleno de gran contenido por lo que el debate en el pleno de Ribadumia acabaría llegando en el turno de preguntas con dos planteadas desde la oposición: una serie de errores en los recibos del agua y la tardanza en abonar las ayudas a los clubs deportivos.

La primera de estas cuestiones la puso encima de la mesa el Partido Socialista, a través de su portavoz, Javier Mougán. El socialista reclamó explicaciones al gobierno de David Castro de la “lentitud” en solucionar esta situación, ya que se denunció en el pleno del mes de noviembre, “pasando cuatro meses sin que se haya hecho nada por aclarar esta situación”.

En el pleno, el grupo de gobierno reconoció que se habían detectado cerca de 25 casos de recibos incorrectos pero que, explica el edil socialista “son aquellos que denunciaron la situación, pero no sabemos cuantos más casos pudo haber ni cuantos vecinos han pagado de más sin darse cuenta debido a la inacción del gobierno”. Lamenta Mougán que se desconozca el número de recibos incorrectos emitidos con importes incrementados y que «incluso en un pleno, el ggrupode gobierno llegase a decir frases como que 'no querían crear alerta’ en referencia a hacer algún tipo de actuación sobre esta situación».

La tardanza en las ayudas a los clubs llegó de la mano de Somos Ribadumia. La formación de Sergio Soutelo explicó que las partidas ya se aprobaron el pasado 31 de julio, lo que significaba «que se debería haber pagado el 25% a las entidades deportivas en agosto, pero se acabó abonando a final de año, deturpando la razón de ser de las ayudas». El resto de las aportaciones «ha quedado sin abonar» reprobando a la edil que se parapetase en que «los clubs no han presentado la documentación en tiempo». Somos también reprende a la edil de Contas al no aclarar durante el pleno "si se había dado la orden de pagar o no, cuando debería saberlo perfectamente». Es más, esta actitud consideran que no solo debe ser reprobada, sino que piden la dimisión de la edil. Somos también aprovecha para recordar que las ayudas para el ejercicio 2026 ya debían haberse convocado en el mes de febrero, algo que no ha sucedido, lo que va a perovocaer retrasos en todo el proceso, una situación en la que las principales perjudicadas serán las entidades deportivas del municipio.

Los dos grupos de la oposición también reclaman explicaciones por los problemas técnicos que se registraron en la retransmisión en vivo de la sesión plenaria, unos problemas que «no son la primera vez que ocurre».