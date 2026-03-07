El Concello de Vilagarcía y el BNG cargan contra el PP: «Nosotros confiamos en los técnicos municipales»

El Concello de Vilagarcía y el BNG se defendieron ayer de las acusaciones del PP por rechazar su petición de una auditoría externa de las instalaciones deportivas, al considerarlo un «gasto innecesario» que rondaría entre los 60.000 y los 80.000 euros, según uno u otro, pues ambos confían en el seguimiento realizado por los funcionarios municipales.

Es más, desde el Concello anunciaron que esta cantidad, la segunda, se va a destinar a la compra de mobiliario, eficiencia energética e iluminación para estas dotaciones, las cuales consideran bien supervisadas: «Los técnicos municipales y el concejal y presidente de la Fundación de Deportes, Carlos Coira, conocen perfectamente el estado de las infraestructuras».

Al mismo tiempo defendieron las «más de cincuenta intervenciones realizadas en el presente mandato, a las que el PP negó sistemáticamente su apoyo». Es más, para el alcalde, Alberto Varela, que ilustraran su comunicado de prensa con la crítica con una foto del pabellón Castelao «deja bien clara su hipocresía y hasta su falta de memoria. «Roza el sarcasmo», añadió el regidor, recordando el proyecto de arreglo de las goteras ejecutado cuando gobernaban en Vilagarcía, cuyas «obras tuvieron que parar un mes a causa de un accidente y dejaron entrenar a menores de edad en una cancha en obras».

Y no es todo pues le recuerdan a Elena Suárez, presidenta de la fundación por aquel entonces que «cuando terminaron reconoció que presentaba los mismos problemas de humedades y que confiaba en los técnicos municipales para comprobar las deficiencias no resueltas. La diferencia es que nosotros sí confiamos de verdad en ellos».

Los nacionalistas también confían en su criterio y la petición de la auditoría les parece «un menosprecio» a su capacidad y su labor. Por ello, les parece un «gasto innecesario» y defienden que sí se preocupan por la integridad de los deportistas: «Llevamos tres años denunciando la situación, presentando iniciativas, además de incluir arreglos en los presupuestos, que el PP votó en contra, no importándole en absoluto solucionar la situación existente». Asimismo, le piden «la misma diligencia» en las instalaciones educativas y vías competencias de su gobierno en la Xunta.