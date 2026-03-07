Los cambadeses renuevan su devoción por el Nazareno de las «tres gracias»

Cambados celebró ayer una de sus procesiones más multitudinarias y con mayor devoción, la del Nazareno de las tres gracias.

Su espectacularidad es lo más llamativo debido al acompañamiento de decena de velas que alumbran el paso de la talla en la oscuridad que ya existe en su horario de celebración.

Sin embargo, es sobre todo un momento de gran relevancia para los feligreses de la parroquia de San Mariña de Cambados, que ahora mismo se encuentra en el período de reflexión propio de la Cuaresma.

La espectacularidad de la cita llama la atención. | IÑAKI ABELLA

Como siempre, la salida de la comitiva se realizó desde la capilla de la calle Hospital y no faltó la asistencia de fieles vestidas de riguroso negro con mantilla y peineta, simbolizando el luto y el duelo por la Pasión y muerte de Jesús.

Un momento de la procesión del Nazareno de Cambados. / Iñaki Abella

La misa tuvo lugar en la iglesia parroquial y allí, el sacerdote Don José Aldao, invitó a los presentes a emitir sus peticiones; las «tres gracias». Juntos, en oración, los asistentes le pidieron al Nazareno que les ayude con «la fuerza de tu amor», exponía Aldao desde el púlpito y ante un templo a rebosar.

Noticias relacionadas

Aunque el día amaneció nublado, la tregua de la lluvia regresó ayer respetando una de las citas religiosas más relevantes de la capital del albariño.