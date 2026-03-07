El bipartito de A Illa aprueba en solitario el presupuesto más alto de su historia

El bipartito de A Illa aprobó ayer el presupuesto más alto de la historia del municipio, un documento que asciende a 5,5 millones de euros, pero que esconde muchas lagunas y puntos oscuros para el Partido Popular y para el concejal no adscrito, especialmente en el mínimo incremento experimentado por las inversiones y la ausencia de un número real de ingresos por multas. El encargado de ir desgranando todo el documento fue el teniente de alcalde nacionalista, Manuel Suárez, centrando su discurso en conseguir reducir la deuda y consolidar una situación financiera saneada. No en vano, el documento ha crecido con respecto al pasado año en 910.000 euros, un 20%, teniendo como principal objetivo el de mejorar el Servizo de Atención no Fogar, las actividades de las entidades sociales y la adquisición de los terrenos de la zona deportiva de Testos.

El Partido Popular, a través de su portavoz, Miguel Paz, arremetió contra unos presupuestos que, tres años después de formarse la corporación «confirman que, de lo prometido, nada de nada». Paz ironizó con el bautismo que se le dio en campaña electoral a este mandato, «como el del pabellón y resulta que no tenemos ni siquiera un acuerdo con los propietarios y los que nacieron con la primera promesa de esta infraestructura tienen ahora treinta años y seguirán sin verla». También censuró que «si el presupuesto experimenta un crecimiento de 910.000 euros, solo haya 153.000 en inversiones propias», además de incidir en que «serán un presupuesto récord, pero lo único que tienen los vecinos es menos dinero en el bolsillo y el pueblo abandonado, por no tener, no tenemos ni Policía Local». También puso encima de la mesa un listado de obras que los conservadores consideran necesarias y que no se encuentran en el presupuesto.

El concejal no adscrito, Matías González Cañón, coincidió con las críticas conservadoras, incidiendo en el hecho de que «a día de hoy, estamos peor que en el inicio del mandato». Cañón fue muy duro con el bipartito, a los que acusó de «traernos un documento con el que tenemos que tragar, no se nos ha consultado nada en estos tres años y nos encontramos con un dato falso en la recaudación de las multas de tráfico», recordando la gran cantidad de multas impuestas por el Concello a raíz de la zona residencial, que arrojarían unos ingresos que doblarían el medio millón de euros estimado en el presupuesto.

Pero donde centró sus críticas fue en la zona deportiva recordando al regidor que «en campaña electoral anunciaron la adquisición de una parcela, un engaño a los vecinos de A Illa por que lo único de lo que hablaron fue de sendas y eliminar especies invasores, como siempre, vendiendo humo con este tema». Además, también insistió en que estas cifras son todo a base de incrementar la presión fiscal sobre los vecinos, «de cargar todo ao lombo deles».

Arosa defendió que gran parte de los gastos que tendrán que afrontar son incrementos que realiza la Xunta a cuestiones como el canon del agua o Sogamo y, en cuanto al pabellón, explicó que «tendremos que comenzar la casa por la cimentación, así que habrá que conseguir los terrenos antes de hacerlo», mientras aseguraba que las multas que se van a poner a lo largo del año «es algo que desconozco y es imposible saber».

Suárez, redactor del documento y edil delegado, expresó que los presupuestos «son la expresión clara de un proyecto político, son el rumbo que el Concello decide tomar y creemos que está muy claro, el de la estabilidad económica, la reducción de deuda y el de la consolidación de la situación financiera saneada». El edil nacionalista también hizo hincapié en señalar que «un presupuesto habla de prioridades y en este hay tres muy claras: las personas, al reforzar los servicios sociales duplicando le número de horas del SAF; la vida social y comunitaria, aportando a todos los colectivos porque creemos que no solo se construye el Concello desde la administración; y el futuro, con una inversión en la zona de Testos, donde se van a adquirir 40.000 metros cuadrados de terreno, invirtiendo 800.000 euros en la expropiación, lo que nos permitirá desarrollar un área dotacional, porque aquí no se habla solo de un pabellón deportivo, sino de un espacio amplio, que conecte Testos con el centro y revalorice ese barrio». Terminó retando a «quien hoy critica, igual debería explicar como construir un pabellón sin suelo para hacerlo», insistiendo ven que los presupuestos son «realistas, responsables y transformadores, así como solventes, socialmente comprometidos y con visión de futuro».

Además del presupuesto, la corporación aprobó por unanimidad las dos mociones del PP, tanto la de Costas como la de defensa de los derechos de la mujer coincidiendo con el 8 de marzo. Una moción muy similar del BNG también fue aprobada, pero solo con los votos del bipartito, mientras PP y el edil no adscrito se abstenían al considerarla «política».