Arousa reivindica el papel de la mujer en la gestión pública

El Día Internacional de la Mujer se conmemoró ayer en la zona de Arousa con la lectura generalizada de manifiestos, pero también con intervenciones artísticas, musicales… Y sobre todo, con la presencia de centros educativos con el propósito de concienciar a las nuevas generaciones en la necesidad de seguir reclamando una igualdad real.

En Vilagarcía, el Concello leyó el texto aprobado por la Fegamp y que pone el acento en las mujeres como «gestoras transformadoras de sus pueblos y ciudades», que «desde los espacios de responsabilidad, y también desde los equipos técnicos, sostienen la administración local y participan en los procesos más exigentes que afrontan hoy los gobiernos más próximos a la ciudadanía», como leyó la exconcejala de Igualdade, Victoria Hierro.

Ella fue la encargada de dirigirse a los presentes en la plaza de Ravella donde los jóvenes instrumentistas Daira Portas, Iria Caamaño. Adriana Diéguez y Jorge Ortal pusieron música al acto.

3 | IÑAKI ABELLA

En esta ocasión, se ha reivindicado este papel tras unos tiempos de verdadero reto para las administraciones ante la gestión de los fondos europeos Next Generation; de una dimensión y exigencia técnica a la que «nunca antes se tuvieron que enfrentar» y que, en Galicia, «una parte muy significativa de esta responsabilidad recae en mujeres».

La exconcejala Victoria Hierro en la lectura de Vilagarcía. / Iñaki Abella

La vilagarciana, que estuvo respaldada por concejales de gobierno y oposición, puso en valor el papel desempeñado desde la primera alcaldesa elegida democráticamente en Galicia, Maruja Gómez, en 1936, hasta el día de hoy, cuando «más del 42% de las concejalías en los municipios gallegos están ocupadas por una mujer, a pesar de que solo el 22% son alcaldesas». Mismo en la zona de O Salnés y el Ullán se ve esta proporcionalidad; de 12, solo hay dos regidoras: Maite Tocino en Pontecesures y Marta Giráldez en Meis.

4 | FDV

En esta última localidad se leyó un manifiesto para cada centro escolar y Amelie Trotet ofreció el espectáculo feminista «O xermolo do latexo», además se dio a conocer al ganador del cartel anunciador de este año; un diseño del alumnado de San Tomé del CRA.

No faltaron actos en vecinos, como Cambados, que reunió a 400 niños en la plaza del Concello bajo el lema «Ao coidado do futuro» y que además contó con la voz de la juventud mediante un manifiesto elaborado por dos alumnas del IES Asorey.

Lectura del manifiesto en Meis. / Cedida

La Concellería de Igualdade puso autobuses para facilitar la asistencia de todos los colegios y cada uno realizó una puesta en escena para mostrar cómo diferentes personalidades tuvieron que abrirse camino en la historia por su condición de género; para reivindicar, con pancartas, situaciones aún en desigualdad… Y además del reparto de material, la Escola de Música e Conservatorio deleitaron a los asistentes con varias piezas. El CIM comarcal también se sumó a esta cita, pues tiene en esta villa su sede.

Noticias relacionadas

Y los actos siguen el fin de semana y más allá, pues muchos municipios los extienden a todo el mes. Los más inmediatos, para hoy, son la cena de confraternidad de homenaje a las vecinas que este año acceden a la jubilación que organiza el Concello de Meaño.