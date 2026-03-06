Vilagarcía renueva la capitalidad del deporte como herramienta inclusiva

Vilagarcía volverá a convertirse mañana sábado en capital autonómica del deporte inclusivo con la celebración de la 31ª edición de los Xogos Special Olympics Galicia, una cita para personas con discapacidad intelectual que reunirá en Fexdega, a partir de las 11.00 horas, a 132 deportistas procedentes de toda la comunidad. La jornada movilizará a cerca de doscientas personas si se suman los 32 entrenadores, voluntariado, organización y dispositivos de emergencia.

Organizadores, patrocinadores y colaboradores aprovecharon la presentación del evento para invitar a la ciudadanía a vivir de cerca una competición que tiene como objetivo último la inclusión. La apertura contará además con uno de los instantes más simbólicos: un integrante del equipo local Con Eles, entidad anfitriona, será el encargado de leer el lema del torneo: «Quero gañar, máis se non o acado, deixádeme ser valente no intento».

El alcalde, Alberto Varela, recordó que no es la primera vez que Vilagarcía acoge estos campeonatos y se mostró convencido de que tampoco será la última. El regidor puso el foco en la cooperación entre administraciones —Concello, Deputación y Xunta— como ejemplo de que el entendimiento institucional resulta clave para avanzar hacia «una sociedad mejor». En el caso de las personas con discapacidad, subrayó, no se trata solo de una obligación, sino de «una cuestión de justicia».

Varela deseó suerte a los participantes y cerró su intervención con una reflexión: «En estos tiempos en los que el mundo anda revuelto, disfrutemos del espectáculo que nos darán estos deportistas». En la misma línea se pronunciaron los representantes de la Diputación, Javier Tourís, y de la Xunta, Blanca García Señoráns, que felicitaron a Special Olympics por el trabajo desarrollado.

En el plano deportivo, el gerente de Con Eles, Ignacio Rey, y el presidente de Special Olympics Galicia, Eladio Fernández, avanzaron detalles de una programación que incorpora novedades. Habrá competiciones individuales de tenis de mesa, bádminton y destreza en tenis (prueba recreativa), además de la llave, que se estrena como prueba recreativa.

La cita incluye también una competición adaptada basada en pruebas motrices, con disciplinas de estreno como desplazamiento, tiro a portería con stick, recepción y pase de pelotas y tiro de precisión. Junto a ellas, se mantienen otras pruebas ya clásicas en estos juegos, como lanzamiento a canasta o de precisión, tiro a portería, raquetas y pelotas, equilibrio dinámico y desplazamientos con diferentes apoyos en una jornada de lo más integrador.