Vilagarcía recibe a los Cantajuego en su veinte aniversario

Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y sus entrañables amigos Coco, Pepe y Buby, es decir, la aplaudida familia de los Cantajuego, estarán mañana en el Auditorio de Vilagarcía para celebrar los veinte años de espectáculo. De hecho, este es el motivo por los que el grupo está de gira por toda España.

En este caso, se han programado dos sesiones, a las 16.30 y a las 19.00 horas. Los precios van desde los 18 euros en la zona C a los 25 en la A, con un coste intermedio (23 euros) en la B. Las entradas se encuentran a la venta en la página web de ataquilla.com.

El espectáculo se presenta como una experiencia intergeneracional y única con las mejores canciones, música y coreografías que marcaron la infancia de miles de niños de las últimas generaciones; un espectáculo, por tanto, que une pasado y presente. En total, más de 80 minutos de diversión a puro ritmo Cantajuegos, un grupo que fue reconocido con el prestigioso «Botón de Diamante» por sus más de doce millones de suscriptores en una plataforma como YouTube.

No será la primera ocasión que vienen los integrantes de los Cantajuego a Vilagarcía, donde han conseguido llenar en más de una ocasión el Auditorio de Vilagarcía de Arousa, mientras conseguían que todos los asistentes coreasen sus canciones en los espectáculos.