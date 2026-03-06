Actos del 8-M
Vilagarcía inauguró los actos del 8-M con la proyección de la miniserie «Réxime» sobre la gordofobia
El Salón García acogió la proyección y un posterior debate | Tontxu actuará el domingo en el Auditorio de Ribadumia
Vilagarcía estrenó el programa de actos del 8-M con la proyección de «Réxime», una miniserie que trata sobre aspectos relativos a la gordofobia. El acto tuvo lugar en el Salón García y también dejó espacio al debate sobre todo lo relativo a cuestiones sociales al respecto de este problema de salud.
El Área de Igualdade del Concello de Vilagarcía, dirigida por Tania García Sanmartín, organizó este acto que también contó con la presencia de Bea Saiáns, creadora y directora de la serie, que charló con Adri Guedes, escritora y poeta, y Andrea Nunes, poeta y profesora en Vilagarcía, dos de las protagonistas de los documentales, contando con la participación activa del público asistente.
Por otra parte, el Concello de Ribadumia organiza el domingo en el Auditorio (19.00 horas) la «V Gala Homenaxe ás Mulleres» bajo el lema «Mestras: voces que ensinan e mans que sosteñen».
El espectáculo combinará diferentes lenguajes artísticos. Cris de Caldas será la encargada de amenizar la gala que contará con las actuaciones musicales de Juan Carlos Cambas, Jorgelina Piana e Tontxu.
Suscríbete para seguir leyendo
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes
- Muere la artista carrilexa Mar Barral
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego