Los temporales dañan los vallados y sendas del parque de Carreirón

Carreirón es uno de los espacios naturales más importantes de A Illa de Arousa, un espacio que destaca por las importantes zonas dunares que se han ido recuperando en los últimos años. Sin embargo, los últimos temporales han dejado los vallados de protección y las sendas que atraviesan el parque muy dañados, algo que el Concello espera solventar en un breve espacio de tiempo.

Vallas caídas o directamente desaparecidas, caminos comidos y la caída de algún árbol son solo algunas de las marcas que dejó el tren de temporales que pasó por la ría de Arousa y al que no fue inmune el parque de Carreirón. Así lo reconoce el alcalde del municipio, Luis Arosa, que asegura que "vamos a intentar ir poco a poco solventando algunos de los problemas que nos han dejado los temporales, revisando los vallados y adecentando los caminos de cara a la Semana Santa y al verano", dos épocas del año que atraen a miles de visitantes al parque natural de A Illa.

Arosa reconoce que "estamos comprobando los puntos en los que se han registrado daños e iremos poco a poco solventándolos, sobre todo, para evitar que vuelvan a sufrir daño las dunas por el paso de las personas; eso supondría un duro golpe para el trabajo de recuperación que venimos realizando desde hace muchos años".

No en vano, el Concello lleva más de una década destinando los fondos de la Red Natura 2000 y de los Fondos de Cooperación medioambiental a proteger los espacios dunares que, hasta ese momento, se encontraban sumamente degradados, perdiendo flora autóctona y sometidos a la presencia de especies foráneas con las que había que luchar.

Además de los espacios dunares, el Concello lleva años tratando de proteger la flora autóctona, aplicando campañas de eliminación de especies foráneas que han culminado con bastante éxito. Es el caso de la que se inició hace dos décadas contra la uña de gato, que se encuentra prácticamente erradicada de Carreirón, o contra la acacia negra y el plumacho de la Pampa. La última "guerra" que mantiene el Concello de A Illa afecta a la margarita africana, una especie que se ha expandido por todas las playas del municipio y que está costando erradicar de Carreirón. El objetivo es iniciar este año una nueva campaña contra ella. n