Digitalización
Talleres de FECA abordarán la factura electrónica y el registro de viajeros en alojamientos turísticos de Arousa
La Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (FECA), con la organización técnica de Afyt Asesores y la colaboración del Igape, pondrá en marcha en Vilagarcía un ciclo de cuatro talleres sobre digitalización, sostenibilidad y logística avanzada dirigido a empresas, autónomos y trabajadores.
Las sesiones se celebrarán los días 12 y 26 de marzo y 16 y 30 de abril, con asistencia presencial u online por streaming. La participación es gratuita y a inscripción ya está abierta en www.feca.es.
Los talleres abordan novedosas cuestiones prácticas que están siendo exigidas por la legislación y que están provocado un aluvión de dudas y cierta inquietud en el tejido empresarial arousano. Cuestiones como la utilización de la aplicación Ses.Hospedajes, la plataforma digital oficial del Ministerio del Interior para el registro obligatorio de viajeros y envío de datos de huéspedes por parte de hoteles, campings y alojamientos turísticos. O la implantación de la factura electrónica y la utilización del software Verifactu.
Los talleres, con una duración aproximada de entre 90 y 120 minutos, se impartirán en el aula de formación de FECA.
