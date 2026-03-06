Sorprenden a un hombre rayando un coche en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha identificado a un hombre de 68 años y vecino de la ciudad como presunto autor de los rascazos hechos en la carrocería de un coche aparcado.

La persona que los hizo se ensañó bastante, dejando el capó totalmente marcado y también una parte del lateral.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas, cuando unos viandantes observaron a un varón mientras rascaba de manera intencionada un turismo debidamente estacionado en la calle Luisa Vila Janer, cerca de la intersección con Santa Lucía.

Los testigos dieron aviso a los agentes y estos lograron identificar a un hombre como el presunto causante, cursando la correspondiente denuncia y ante lo cual podría tener que responder por los daños ocasionados.

Se trata de un hombre de 68 años y vecino de Vilagarcía.