Sanidad
El Sergas compra un ecógrafo para O Salnés
El Sergas ha adjudicado por 519.623 euros el suministro de ocho ecógrafos con destino a los hospitales comarcales de la red sanitaria pública gallega.
El primero de los lotes, en el que la Xunta invertirá 353.199 euros para comprar cinco ecógrafos, tiene como adjudicataria a la empresa Celta ingenieros, quien se encargará de entregar su respectivo dispositivo en los servicios de Urología de los Hospitales de Monforte, O Salnés y Barbanza. Asimismo, dos de estos aparatos tendrán como destino el Hospital Público da Mariña.
Esta misma empresa fue adjudicataria del suministro de otros dos para los hospitales de Verín y de Monforte de Lemos. Y General Electric Healthcare España suministrará un ecógrafo portátil al centro sanitario de O Barbanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes
- Muere la artista carrilexa Mar Barral
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego