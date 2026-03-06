El Sergas compra un ecógrafo para O Salnés

El Sergas ha adjudicado por 519.623 euros el suministro de ocho ecógrafos con destino a los hospitales comarcales de la red sanitaria pública gallega.

El primero de los lotes, en el que la Xunta invertirá 353.199 euros para comprar cinco ecógrafos, tiene como adjudicataria a la empresa Celta ingenieros, quien se encargará de entregar su respectivo dispositivo en los servicios de Urología de los Hospitales de Monforte, O Salnés y Barbanza. Asimismo, dos de estos aparatos tendrán como destino el Hospital Público da Mariña.

Noticias relacionadas

Esta misma empresa fue adjudicataria del suministro de otros dos para los hospitales de Verín y de Monforte de Lemos. Y General Electric Healthcare España suministrará un ecógrafo portátil al centro sanitario de O Barbanza.