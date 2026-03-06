El PP de Vilagarcía critica al gobierno municipal por rechazar una auditoría de instalaciones deportivas

El Partido Popular de Vilagarcía cargó este jueves contra el gobierno municipal de PSOE y BNG tras el rechazo, en el último pleno, a la propuesta de realizar una auditoría técnica que evalúe el estado de las instalaciones deportivas municipales. La formación califica de «bochornosa» la actitud del ejecutivo que encabeza Alberto Varela y sostiene que la negativa supone «una falta de respeto» hacia los usuarios que, a diario, conviven con el deterioro de pabellones y pistas.

La portavoz popular, Ana Granja, reprocha que el Concello se escude en que «ya hay técnicos municipales» para descartar un estudio profesional externo. «Somos conscientes de la enorme carga de trabajo que soportan y, precisamente por eso, queríamos ayudarles y descargarles de esa tarea para acelerar las soluciones», argumenta. A su juicio, la votación evidencia que «no hay voluntad»: «Si no querían que fuese externo, podrían haber enmendado la moción para que lo hicieran los propios servicios municipales».

El PP ve además contradictorio que el ejecutivo recurra a asistencias y estudios externos para otros asuntos, como la morfodinámica de la playa, y se «cierre en banda» cuando, según los populares, está en juego la seguridad de los deportistas. «Parece que para PSOE y BNG el deporte no es una prioridad presupuestaria, sino un gasto que prefieren evitar», añaden.

Noticias relacionadas

La formación también afeó al BNG que asegurara que la iniciativa «les chirría», una reacción que Granja atribuye a la búsqueda de «segundas intenciones» en propuestas nacidas —dice— de las quejas vecinales. «Pedimos que dejen de ‘jugar sucio’ con lo que es de todos: a la gente le importa que en Carril no haya que poner cubos por las goteras o que el techo del almacén de atletismo no se venga abajo», concluyen. Además, el PP anuncia que seguirá llevando al pleno y a la calle las reclamaciones de clubes, familias y deportistas.