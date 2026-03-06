La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

Las Pousadas de O Salnés de Ribadumia y Meaño siguen sin fecha de apertura diez años después, incumpliendo una de las condiciones del contrato que establecía unos días de apertura mínimos al año. Así lo reconoce la propia Diputación de Pontevedra, que también desconoce cuándo funcionarán y que rechaza romper el contrato, pues asegura que no es motivo suficiente y que, en caso de llegar a los tribunales, perdería el pleito.

Su presidente, Luis López, reconoce cierta frustración con que «este importante activo» permanezca cerrado, pero ahora mismo no ve otra salida. Explica que están «atados de pies manos» por los «compromisos adquiridos» heredados y que son los contratos firmados con el adjudicatario, el grupo Hotusa. Así las cosa, su plan pasa por esperar a que se agote la concesión, aunque advierte que seguirán vigilantes y «velando por el cumplimiento de las cláusulas del contrato».

En el caso de las dos únicas que llegaron a abrir, la de A Lanzada y Meis, expira en 2028, y respecto a Ribadumia y Meaño se firmó una prórroga que extiende la duración hasta 2030. Según López, fue durante el gobierno anterior, del PSOE, al que echa parte de culpa de la situación: «No querían saber nada de ellas, seguramente porque las hizo el PP», declaró.

No obstante, fue en ese mandato cuando se realizaron unas obras de urbanización en Ribadumia que serían parte de un listado de actuaciones que la administración debía cumplir para poder abrir el establecimiento y así lo vendieron las autoridades en aquel momento, aunque nunca se volvió a mencionar el centro de termalismo que también iba en el proyecto.

El máximo responsable de la Diputación reconoció cierta frustración sobre el fracaso parcial de esta iniciativa impulsada por el gobierno de Rafael Louzán y que fue muy polémica en su momento por la inversión millonaria de fondos europeos en una red de establecimientos hoteleros por parte de una administración pública. Y es que le ve grandes posibilidades incluso más allá de este uso y el turístico. Los cuatro edificios «podrían dar un plus a proyectos que puedan seguir poniendo la comarca de O Salnés y las Rías Baixas más en el mapa y fortaleciendo a otros sectores, pero no quiero crear falsas expectativas porque la condición indispensable es tener la disponibilidad de las instalaciones y hasta entonces…», expuso.

Así respondió a preguntas de los medios durante una comparecencia para hacer balance de la «huella» de los casi tres años del gobierno provincial en la comarca de O Salnés y otros Concellos del área de influencia; de una «administración que propone, ejecuta y coopera mientras que otras marginan, abandonan y miran para otro lado».

Planes de cooperación

Así, cifró en 87,35 millones de euros el dinero destinado a «mejorar la calidad de vida de los vecinos» de estos 16 Ayuntamientos a través de los diferentes planes de cooperación con administraciones locales, lo cual suma 69,1 millones de euros, y añadiendo los 14 millones de inversión en las carreteras de su titularidad que atraviesan estos territorios.

El presidente eligió Vilagarcía, la «capital de O Salnés», para hacerlo. Precisamente, este ha sido el Ayuntamiento «más beneficiado» con más de 9 millones de euros, sumando lo concedido con el Plan +Provincia, el Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y el Extra para, entre otras cosas, el pabellón de Fontecarmoa, las pistas de atletismo y la piscina.

Del resto de la comarca la distribución fue la siguiente y López destacó algunos de los proyectos más recientes: en Cambados, la transferencia fue de 4,95 millones, destacando la reforma de pazo Torrado (800.000 euros). En O Grove se movilizaron 5,08 millones para realizar obras como el acondicionamiento del pabellón de Conmeniño (315.000 euros). En AIlla de Arousa, la inversión asciende a 2,96 millones para, entre otras cosas, rehabilitar las viviendas de los maestros del colegio (150.000 euros). En Meaño, con 4,16 millones transferidos, se ejecutó lo la cubierta de la pista deportiva de Dena (423.000 euros). En Meis se movilizaron 3,64 millones que permitieron realizar proyectos como la humanización de la calle Igrexa (400.000 euros). En Ribadumia, con un desembolso de 3,87 millones se mejoraron parques infantiles (170.000 euros).

Los fondos transferidos a Sanxenxo en estos tres años ascendieron a 7,9 millones para proyectos como la humanización de zonas como el pabellón de Baltar, un camino en Dorrón o la travesía Areal en Portonovo (750.000 euros). Y en Vilanova, el montante ascendió a 5,04 millones que permitieron hacer realidad la mejora de diferentes caminos municipales (301.000 euros).

Y fuera de esta, en Barro, fueron 3 millones de euros, que sirvieron para ejecutar proyectos como la mejora de accesos en Barosa. En Caldas de Reis se inyectaron 4,76 millones que permitieron, por ejemplo, ejecutar el saneamiento en distintos núcleos del ayuntamiento (1,2 millones). A Cuntis se transfirieron 3,69 millones para la humanización de Bernardo Sagasta o la construcción de piscinas. En Moraña, las transferencias ascienden a 3,13 millones que posibilitaron obras como las del campo de fútbol de Mirallos o la creación de una senda peatonal en Santa Lucía. Y en Portas, la cifra ha sido de 3 millones para proyectos como el saneamiento en Outeiro o la rehabilitación de la escuela de música.

En el Ullán, Catoira ha percibido 3 millones con los que modernizar instalaciones deportivas como el campo de fútbol de As Lombas, el pabellón o el club de piragüismo. En Pontecesures, con 2,99 millones se reforman las calles Raimundo García y el camino de A Toxa y en Valga se transfirieron 4,5 millones para actuar en Porto Piñeiro.

El máximo responsable de la Diputación indicó que todas estas cifras son el «termómetro» del «inquebrantable compromiso» de su Ejecutivo con los 61 Ayuntamientos de la provincia; un apoyo que es una de sus «principales señas de identidad», «algo que antes no sucedía», añadió mencionando también la reactivación de proyectos parados por sus antecesores, como la carretera de Baión -están con una primera fase- y el vial de Mané a Rebón en Moraña.

López también aseguró que se ha colaborado «como nunca antes» con las entidades, asociaciones vecinales y las comunidades de aguas, para las que crearon una línea de ayudas específicas. Según sus datos, en estas comarcas se repartieron 107 subvenciones a entidades, además de «aumentarse el apoyo a las cofradías y cooperativas agroganaderas». Sin olvidar las ayudas al tejido deportivo, en bienestar social o a la recuperación del patrimonio de la navegación tradicional gallega. Así como a los festivales Atlantic Fest, Revenidas y Portamérica a través de los Rías Baixas Fest.

«Un compromiso decidido y firme que ya nos gustaría que fuese compartido por otras administraciones», añadió, destacando el caso del Gobierno central, pues «seguimos esperando por la gratuidad de la AP-9, sufrimos incidencias constantes en el ferrocarril; mejoras en la N-550 y la N-640 o más efectivos de Policía Nacional».