Cinturón y sistemas de retención

La Policía de Vilagarcía inicia una campaña sobre seguridad infantil en los vehículos

Los agentes realizarán controles en los colegios del 9 al 15 de marzo

Localizan un tráiler que golpeó a un turismo aparcado

Agentes en el entorno de un colegio de Vilagarcía.

Agentes en el entorno de un colegio de Vilagarcía. / Noé Parga

Lucía Romero

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía realizará una campaña de control del uso de los sistemas de retención infantil y el cinturón del 9 a 15 de marzo. Se trata de una campaña prevista por la DGT que durante esos días llevará a los agentes a permanecer durante más tiempo en el entorno de los centros escolares, mañana y tarde.

Desde el cuerpo local explicaron que el objetivo es fomentar y divulgar el uso correcto de estos sistemas de seguridad, así como vigilar el cumplimiento de los mismos, pues se trata de una de las medidas más importantes para la seguridad de los ocupantes de un vehículo.

Por otra parte, los agentes atendieron ayer un accidente en el que un tráiler dañó un turismo aparcado y se fue, localizando al vehículo causante.

