Cinturón y sistemas de retención
La Policía de Vilagarcía inicia una campaña sobre seguridad infantil en los vehículos
Los agentes realizarán controles en los colegios del 9 al 15 de marzo
Localizan un tráiler que golpeó a un turismo aparcado
La Policía Local de Vilagarcía realizará una campaña de control del uso de los sistemas de retención infantil y el cinturón del 9 a 15 de marzo. Se trata de una campaña prevista por la DGT que durante esos días llevará a los agentes a permanecer durante más tiempo en el entorno de los centros escolares, mañana y tarde.
Desde el cuerpo local explicaron que el objetivo es fomentar y divulgar el uso correcto de estos sistemas de seguridad, así como vigilar el cumplimiento de los mismos, pues se trata de una de las medidas más importantes para la seguridad de los ocupantes de un vehículo.
Por otra parte, los agentes atendieron ayer un accidente en el que un tráiler dañó un turismo aparcado y se fue, localizando al vehículo causante.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes
- Muere la artista carrilexa Mar Barral
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego