O Grove recupera la antigua ruta de los burros fariñeiros

La contratación de los trabajos para la rehabilitación de la antigua ruta de los burros fariñeiros de O Grove, en el río de A Cova da Loba, está en la recta final. La mesa de contratación ha propuesto la adjudicación a la empresa Copeyco Obras y Servicios por un precio de 76.260 euros, lo cual supone una rebaja de más de 6.000 euros con respecto al precio de licitación.

Esta firma también se ha ofrecido a reducir el plazo de ejecución, que estaba establecido en dos meses de duración. Ahora solo queda formalizar el contrato para este proyecto que se va a sufragar con fondos europeos Next Generation. De hecho, forma parte del plan Gastromeca y es una primera fase de una actuación para la puesta en valor de esta zona de alto valor paisajístico.

Más concretamente, se trata de una senda de 1.240 metros de longitud dividida en tres tramos, discurriendo junto a varios molinos que actualmente están en ruinas. La ruta finalizará en el puente sobre la ría de Arousa que une Moreiras con el Monte da Serpe, dándole continuidad a la existente y dando acceso a las instalaciones de las Salgadeiras de Moreiras.

Según el proyecto, en una siguiente fase, el Ayuntamiento meco pretende actuar en los viejos molinos, realizando la rehabilitación de algunos de ellos. En el mismo se reconoce que, actualmente, la senda «está en muy mal estado de conservación con innumerables caídas de árboles sobre la ruta que impiden prácticamente la circulación de personas».

Para abrirla y ponerla en valor, se realizarán tareas de desbroce y limpieza, además de la apertura del camino empleando la aplicación de zahorra. Asimismo, se contemplan obras de acondicionamiento de muros, la construcción de otros, además de habilitar pasarelas de piedra de perpiaño y colocar un vallado de madera, papeleras y señalización.

El proyecto salió a licitación por un precio de 83.000 y presentaron ofertas un total de cuatro empresas: Copeyco, Calfensa, Emdesfor y Bata. Sin embargo, tras valorar sus ofertas económicas, de reducción de plazo y la ampliación de la garantía, la de la primera obtuvo la mayor puntuación.