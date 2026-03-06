Música, tradición y comunidad en la I Foliada do Piñeiriño

Quedan todavía algunos meses por delante, pero el barrio vilagarciano de O Piñeiriño ya trabaja en la celebración de la que será la I Foliada, que organiza la asociación cultural As Gharbosas. Esta entidad, de reciente creación, se reúne semanalmente en el local de la Asociación Veciñal Breogán, donde cada jueves comparte música y actividades vinculadas a la tradición popular.

Esta iniciativa, que se celebrará el 13 de junio, busca recuperar el espíritu de estas reuniones populares, que eran espacios abiertos donde compartir, música, canto y baile de manera libre y participativa. Se trata de un modelo cultural contemporáneo que favorece la convivencia intergeneracional, el uso positivo del despacio público y el acceso libre a la cultura.

Noticias relacionadas

La programación incluirá talleres vinculados a la música y al baile tradicional, exposiciones y una feria de artesanía. Se trata de una propuesta pensada para todos los públicos, en la que participarán de forma activa los vecinos. Con el objetivo de cubrir parte de los gastos organizativos, la asociación puso en marcha una rifa solidaria de un euro. La artesana Ana Nogareda, del proyecto Na Ristra, colabora con la iniciativa con una donación muy especial, un paño de cuerpo de seda valorado en 130 euros, que será el premio de la rifa. La Foliada también contará con un punto lila.