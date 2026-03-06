Acto Solidario
El monte Xiabre acogerá las "Trizancadas Solidarias" este domingo con 174 inscritos en trail y andaina
Vilagarcía
El monte Xiabre acogerá este domingo las «Trizancadas Solidarias», trail (14 kilómetros) y andaina (6) que cuenta con 174 inscritos. La salida de ambas pruebas será a las 11.00 horas desde el monolito en memoria del accidente del Icona
La recaudación, con inscripción de 7 euros en Championchip, contará también con Fila 0 para ayudar a operar a 1 niños saharauis con pie zambo por la Fundación Equipo Nómada, del cual forma parte destacada la podóloga vilagarciana Iria Somoza.
