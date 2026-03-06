Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El monte Xiabre acogerá las "Trizancadas Solidarias" este domingo con 174 inscritos en trail y andaina

El evento cuenta con el respaldo del Concello del Club Triatlón Vilagarcía.

El evento cuenta con el respaldo del Concello del Club Triatlón Vilagarcía.

Diego Doval

Vilagarcía

El monte Xiabre acogerá este domingo las «Trizancadas Solidarias», trail (14 kilómetros) y andaina (6) que cuenta con 174 inscritos. La salida de ambas pruebas será a las 11.00 horas desde el monolito en memoria del accidente del Icona

La recaudación, con inscripción de 7 euros en Championchip, contará también con Fila 0 para ayudar a operar a 1 niños saharauis con pie zambo por la Fundación Equipo Nómada, del cual forma parte destacada la podóloga vilagarciana Iria Somoza.

