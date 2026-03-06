La mitad de los «tarugos» de Galicia se recogen en Arousa

Los colectivos Limpiarousa, Surfrider España, Proxecto aMARte y Adega organizaron el pasado fin de semana el llamado «Tarugotón 2026», es decir, la segunda recogida simultánea de «tarugos», que es como se conoce a los palos o palillos empleados en las cuerdas de cultivo de mejillón.

El resultado de esta nueva acción de voluntariado social fue satisfactorio, pues se retiraron de las playas nada menos que 23.000 de esos objetos plásticos que, tanto si están enteros como ya partidos, constituyen un foco de contaminación preocupante.

Y resulta que más de la mitad, exactamente 12.536 de esos tarugos, fueron recuperados en las playas de Arousa Sur (O Salnés), tradicionalmente la más castigada de Galicia por la arribada de tales objetos, dado que esta ría es también la que acumula mayor cantidad de bateas.

Explica Adega que participaron en toda Galicia alrededor de 600 personas voluntarias. Para añadir que además de palillos de batea pudieron retirar todo tipo de basura marina empujada a la orilla por los últimos temporales.