La logística, una opción laboral para alumnos del Plan de Emprego

El Programa Integrado de Emprego (PIE) de la Mancomunidade do Salnés cerró ayer el círuclo formativo en la rama de alamacén con una visita a la empresa Comercial Reyvi de panadería y pastelería, situada en Vilanoviña, Meis.

El grupo de quince candidatos de este curso de actividades básicas de lógística y almacén, desarrollado por el ente comarcal, tuvo la oportunidad de visitar una entidad referente en la comarca en lo que a suministro y logística se refiere.

Esta experiencia permitió conocer de primera mano las diversas tareas y funciones que se llevan a cabo en un almacén.En esa visita pudieron ver tareas como la recepción de la mercancía, su almacenamiento, la gesitón de inventarios, la preparación de los pedidos y el envío de la mercancía hacia su destino final. Tras ello, también tuvieron acceso a las tareas de devoluciones y gestión de residuos.

A partir del mes de abril, todos ellos podrán realizar las correspondientes prácticas en ocho empresas de la comarca de O Salnés con las que la Mancomunidade erstá firmando convenio de colaboración.

El Programa Integrado de Emprego (PIE) es una de las grandes referencias formativas de la Mancomunidade, obteneindo en cada edición un alto porcentaje de inclusión laboral gracias a las prospecciones previas que realiza su personal.