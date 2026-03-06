Drones al servicio del rural

«Agricultura de Precisión aplicada con Sistemas Aéreos No Tripulados y Ortofotografía». Este es el título de un nuevo ciclo de formación de la Mancomunidade do Salnés al abrigo de su Programa Integrado de Emprego.

Una apuesta por el manejo de los drones y su aplicación en el ámbito rural tanto para combatir el estrés hídrico como para aplicar tratamientos fitosanitarios, evaluar el estado de todo tipo de plantaciones u obtener cartografía aérea de alta precisión, entre otras muchas funciones.

Diez alumnos participan de esta experiencia, presentada en Meis y provista de cuarenta horas de formación teórico-práctica que les permiten «aprender a capturar y procesar datos multiespectrales, generar mapas de prescripción y realizar aplicaciones variables de fertilizantes y fitosanitarios».

Participantes en el curso. / Iñaki Abella

De este modo el órgano supramunicipal incide en su apuesta por «dotar al medio rural de profesionales cualificados capaces de integrar tecnología avanzada en la gestión agrícola», tanto si se trata de operadores de drones agrícolas como de técnicos en agricultura digital, asesores en gestión integrada de plagas, responsables de tratamientos aéreos o prestadores de servicios tecnológicos para cooperativas y explotaciones».

Además de destacar el ámbito formativo y el objetivo laboral de este curso, la Mancomunidade do Salnés resalta que con el mismo se incide en la «optimización de recursos, el ahorro de agua y fitosanitarios, la mejora de la productividad y la sostenibilidad ambiental».

La demostración realizada en Meis. / Iñaki Abella

En buena lógica, esto contribuye a «reforzar la competitividad del sector agrícola» y a «impulsar la fijación de población en el medio rural y su transformación digital».

En relación con el curso de ortofotografía con dron, decir también que el órgano supramunicipal sostiene que ofrece formación especializada para capacitar a profesionales en la captura, procesamiento e interpretación de imágenes aéreas georreferenciadas.

Los alumnos aprenden a «planificar vuelos fotogramétricos, configurar parámetros como altitud, solape y resolución, y a generar ortomosaicos de alta precisión mediante software especializado».