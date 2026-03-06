El Concello cambadés prevé cerrar 2025 con un remanente de 400.000 euros

La negociación del presupuesto de Cambados para este año sigue a la espera de estudiar reajustes que permitan una economía más holgada en el presente ejercicio. De hecho, ahora mismo, los socios están a expensas de un informe técnico para contabilizar las facturas pertenecientes al anterior que podrían cubrirse con el remanente de tesorería previsto.

El alcalde y concejal de Facenda, Samuel Lago, indica que, a falta del dato final y preciso, terminaron 2025 con un remanente de Tesorería que podría rozar los 400.000 euros. Así las cosas, considera que es una muestra de que los recortes implantados ya entonces ante el importante déficit «dieron sus frutos».

Sin embargo, la situación sigue siendo muy delicada, así que el Ejecutivo tendrá que seguir apretándose el cinturón y cabe recordar que sobre la mesa había una propuesta de que el gasto prescindible y que afecta a las partidas de libre disposición de los socios del cuatripartito tenía que sufrir un tijeretazo de casi medio millón de euros.

Las cuentas ya vienen de un plan financiero de sostenibilidad económica que marcaba una hoja de ruta clara: entre el año pasado y el actual había que bajar el gasto en 800.000 euros.

El plan del regidor es que, por lo menos, una parte del remanente se pueda utilizar para el pago de facturas que aún quedarían pendientes de abono y así no consumir dinero perteneciente al presente ejercicio. Así las cosas, estaba a la espera de un informe técnico con todos las pendientes, pero calcula que sería posible cubrirlas todas.

De momento, no hay fecha de cuándo se podrá llevar el documento a pleno, pues también hay cuestiones con las que los socios no se han mostrado muy conformes y se sigue negociando dónde se meterá la tijera. Se había propuesto una rebaja lineal de un 20%, aproximadamente.

Lago recordó ayer que no hay otra opción y volvió a vincular esta necesidad en el incremento del gasto corriente, desde el aumento de los costes salariales por las subidas a la plantilla hasta las subidas por el canon de Sogama, de la nueva concesión de la guardería municipal o los costes del Servizo de Axuda no Fogar.