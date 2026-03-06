El colegio Filipenses Sagrada Familia de Vilagarcía se clasifica a la final del Parlamento Xove de debate escolar

El colegio Filipenses Sagrada Familia de Vilagarcía vuelve a hacerse un hueco entre los mejores equipos escolares de oratoria de Galicia. El centro se ha clasificado para la fase final del reputado concurso autonómico de debate Parlamento Xove, un programa impulsado por la Xunta que combina formación y competición y que pone a prueba, sobre todo, la capacidad de adaptación: en cada enfrentamiento, la postura a defender —«a favor» o «en contra»— se decide por sorteo apenas cinco minutos antes de comenzar a exponer posturas.

El certamen persigue potenciar habilidades individuales y de grupo como la selección de información, la escritura, la expresión oral, la originalidad, la argumentación razonada, el trabajo en equipo y la convivencia. Además, fomenta la lectura y la escritura, el uso de nuevas tecnologías con fines informativos y culturales y el respeto por las ideas ajenas.

La fase previa se celebró en O Carballiño, con una pregunta tan actual como exigente: «La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje?». Para Filipenses, el mérito de esta clasificación tiene un añadido: el equipo afrontaba un relevo generacional. Los cuatro alumnos que integraban el conjunto habitual ya no continúan en el colegio, y este curso tocó reconstruir desde cero para mantener el alto rendimiento habitual del centro en este tipo de eventos.

«Formamos nuevos equipos este año», explica María Nogueira, profesora y preparadora del grupo. Uno de ellos, con integrantes de 1º de ESO, compitió en un torneo de la Fundación Barrié, alcanzó la fase final y cayó en la ronda de octavos. El equipo que representó al centro en Parlamento Xove está integrado por alumnas de 3º de ESO: Carla García García, Alicia Mondragón Tourís, Mireia Noguchi Sanmartín y Marisín Tubío Marco. Para Carla y Alicia no era su primera experiencia —ya habían participado en el certamen de la Barrié—, pero Marisín y Mireia debutaban en un torneo de debate mostrando un alto rendimiento en sus intervenciones.

Las escolares del Filipenses siguen una larga tradición de debate en el centro. / Noe Parga

El resultado, reconoce Nogueira, «fue muy bueno». Disputaron tres debates y les tocó medirse a institutos: primero frente al IES As Barxas (Moaña), después ante el IES A Pinguela (Monforte) y, por último, contra el Colegio Plurilingüe Padres Escolapios (Monforte). Ganaron los tres y sellaron el pase a la final «con muy buenas sensaciones».

Filipenses encadena doce años consecutivos clasificándose para la fase final; el curso pasado, además, se proclamó campeón. La final aún no tiene fecha cerrada, aunque se maneja mayo o junio, como en ediciones anteriores. El primer cruce será ante el CPR Plurilingüe La Inmaculada de Marín. «La idea es revalidar la victoria», admite Nogueira, «pero va a estar complicado: es un equipo novato y aún necesita rodaje». Ganas, asegura, no les faltan. Sea cual sea el resultado, el colegio destaca el aprendizaje y la madurez que deja cada ronda.