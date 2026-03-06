CIG convoca una manifestación por el Día de la Clase Trabajadora
Tendrá lugar el día 10 en Vilagarcía
Vilagarcía
CIG ha convocado una manifestación para el día 10 con motivo del Día de la Clase Trabajadora. Una jornada de «movilización contra la precariedad y la desigualdad, para reivindicar trabajo digno y ser un pueblo con derechos». Saldrá a las 19.30 horas desde la plaza de Galicia para desembocar en la Casa do Mar, donde leerá el manifiesto.
