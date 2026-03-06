Cambados celebra el Día do Pai con la emisión de 500 bonos 3x2

Los bonos 3x2 regresan a Cambados por el Día del Padre de la mano de Zona Centro y el Concello. En total, se pondrán a disposición de los clientes un total de 500 que se podrán comprar entre este lunes y el día 31 y, como siempre, por el pago de 20 euros te llevas 30 euros para gastar.

Las autoridades esperan un retorno mínimo en el comercio y la hostelería local de 15.000 euros gracias a la aportación que realiza la Concellería de Comercio de 5.000 euros. Pero podría ser mayor, pues en anteriores se alcanzaron los 35.000.

Ambos reeditan esta iniciativa tras el éxito alcanzado en anteriores ediciones, agotándose rápidamente. Vuelve a haber unas normas como que cada persona puede comprar como mucho dos bonos.

Pueden comprarse de manera presencial, en la sede de la asociación o en la asesoría Juan Rey, o través de un formulario de su web, aunque para esta vía solo habilitan 200 unidades.

Los concejales Tino Cordal y Noelia Gómez y la directiva María Piñeiro presentaron ayer esta campaña de bonos que se podrán gastar en negocios adheridos a la misma.

Noticias relacionadas

No se pueden cambiar por dinero en efectivo, ni se devolverá el cambio en caso de que el importe de la compra supera al del vale, según las bases publicadas.