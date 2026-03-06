Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica que los nuevos baños de Confín sigan sin dar servicio

El BNG durante un pleno de O Grove.

El BNG durante un pleno de O Grove. / Iñaki Abella

Lucía Romero

O Grove

El BNG de O Grove se ha quejado de que los nuevos baños públicos de Confín y también los de O Corgo siguen cerrados y sin dar servicio, lo cual lamentan pues «una vez más la dejadez del gobierno local impide tener a rendimiento un equipamiento muy necesario para la localidad», declaró su portavoz, Anselmo Noya.

Los nacionalistas recuerdan que la dotación de baños autolimpiables fue una propuesta suya y que estaba previsto otro en Terra de Porto, pero sobre este «no hay ninguna novedad». Tampoco les convencieron las explicaciones ofrecidas por el gobierno en el último pleno y piden celeridad ante la inminente Semana Santa.

