Vilanova da inicio a las obras para el talaso de O Terrón

No resultó fácil de sacar adelante, pero el tan manido proyecto del centro de talasoterapia será realidad casi tres décadas después de comenzar a anunciarse. La empresa adjudicataria de las obras de la piscina sobre la que gira todo el proyecto ya ha comenzado a trabajar en la zona de O Terrón para tener cuanto antes listo el vaso. En principio, la firma Construcciones Orega tendrá cinco meses por delante para llevar a cabo esta actuación, por la que recibirá algo más de medio millón de euros. La construcción de este vaso es la primera fase de un proyecto que pretende convertir el agua del mar y sus usos en un reclamo para el turismo en el municipio.

Esta primera fase del proyecto contempla la ocupación de unos 417 metros cuadrados de superficie para construir un vaso de 25 x 16 metros y cuya profundidad oscilará entre los 1,20 y 1,60 metros. A su lado se levantará una pequeña edificación en la que se ubicarán los equipos de depuración y de filtrado. La financiación procede de Europa, por lo que la obra tendrá que estar lista antes del segundo semestre de 2026 para no perder la asignación.

La misma firma que se encarga de la construcción del vaso ha sido la única que se ha presentado a la ejecución de la segunda fase de la actuación, cuando se lleve a cabo el edificio que albergará la piscina y todos los servicios adyacentes. Esta obra ha sido licitada en algo más de 1,5 millones de euros y consistirá en la construcción de un edificio que se diseñará como un local en planta baja que contará con otro vaso de chapoteo complementario, sala multiusos, zona de vestuarios, enfermería, almacén, zona de recepción, además de una sala de máquinas que se instalará en un semisótano existente bajo los vestuarios del campo de fútbol, que serán compartidos con los del centro de talasoterapia. Esta actuación se financiará a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, que aportará 900.000 euro, mientras que el resto lo cubrirá prácticamente la Axencia Galega de Turismo, mientras el Concello tendrá que aportar unos 20.000 euros del total, una cantidad que desde la administración municipal consideran asumible para las arcas locales. Las obras para ejecutar esta actuación tienen un plazo aproximado de diez meses.

Noticias relacionadas

Una de las claves de este proyecto es contar con suministro permanente de agua salada, poniendo encima de la mesa una propuesta turística que no existe en ningún municipio limítrofe. Es por ello que el Concello ya se ha sentado con la Consellería de Mar y con Portos para plantear que el contradique de O Terrón cuente con una toma de agua salada para el futuro centro de talasoterapia, cuyas obras se iniciarán en las próximas semanas tras la adjudicación para construir el vaso de la piscina. El proyecto del centro de talasoterapia se está ejecutando en las inmediaciones del contradique, por lo que este resulta ideal para capturar el agua que se suministrará a las piscinas que conformarán la infraestructura.