UPTA alerta de la excesiva carga fiscal que soportan los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos cargó contra el Ministerio de Hacienda y alertó de que la brecha entre IRPF y el Impuesto de Sociedades está empujando a miles de pequeños negocios a abandonar el régimen de persona física. Según UPTA, más de 1.000 eutónomos gallegos se convirtieron en sociedades en 2025, mientras que el número de autónomos personas físicas descendió en 800 afiliados.

La entidad sostiene que el desequilibrio fiscal «favorece indirectamente la economía sumergida» y consolida ventajas para medianas y grandes empresas, con mayor capacidad de planificación tributaria, en un contexto de subida de costes y de márgenes estrechos.

Noticias relacionadas

El colectivo presidido por Eduardo Abad recuerda que hay tramos de IRPF que llegan al 37% para rentas de 35.000 a 60.000 euros. Abad reclamó «un IRPF justo» y reformas inmediatas.