«Teia Branca», el último vínculo del narcotráfico entre Arousa y Portugal

La detención de un vecino de Vilanova en una reciente operación contra el narcotráfico en Portugal ha vuelto a poner en evidencia los vínculos históricos que las mafias del narcotráfico han tenido con los grupos asentados en el país luso. Esa relación se ha materializado siempre de tres formas diferentes: el desembarco de la mercancía, donde clanes gallegos han utilizado las costas lusas para alijar la carga, contando con la colaboración de grupos locales; el traslado de la mercancía de un lado a otro de la frontera, sorteando la presión policial; y, sobre todo en los últimos años, la fabricación de narcolanchas, una actividad a la que se dedicaba el vilanovés detenido por la Polícia Judiciária en febrero, y que son clave para la introducción de la cocaína o el hachís a través de las costas occidentales de la Península Ibérica. Para frenar esta colaboración, no solo existe una importante colaboración policial entre los dos países, sino que también se ha comenzado a caminar hacia una unificación de criterios jurídicos, escenificada en la norma que ilegaliza la posesión de narcolanchas en el país luso, algo que ya ocurre en España desde 2018.

La Operación «Teia Branca» se suma a otras como la «Ceira» o la que propició la última caída del Clan de Os Piturros y que demuestran que esos vínculos entre ambos lados de la Raía, a pesar de que el país luso ya no es un santuario para las narcolanchas desde el pasado mes de noviembre, y la ría de Arousa. La «Teia Branca» es una operación desarrollada por la Polícia Judiciária portuguesa, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español, que culminó con la intervención de 1,5 toneladas de cocaína, cinco detenidos y la desarticulación de un grupo criminal que, asentado en el Algarve, operaba en toda la geografía portuguesa, además de transportar la droga hacia España. En esa intervención, además de la droga, se intervinieron siete narcolanchas, 22 vehículos, armas de fuego (seis AK-47, una pistola ametralladora y dos pistolas Glock) y 10 relojes de alta gama. El papel del vilanovés sería, presuntamente, el encargado del mantenimiento y reparación de las embarcaciones, fabricadas a caballo entre Portugal y Galicia.

Un desembarco frustrado en la localidad portuguesa de Peniche en 2023 acabó con varios integrantes del clan de Os Piturros en la cárcel pocos meses después. Bajo el epígrafe de «Nazaré», se detuvo a nueve personas en diciembre de 2023 vinculados a un desembarco de 2 toneladas de cocaína que se cometió en la localidad de Peniche. En abril de ese año, varios ocupantes de una potente lancha fueron identificados por la policía portuguesa cuando se encontraban cargando gasolina. Todos ellos pudieron marcharse al no estar tipificado como delito el uso de estas embarcaciones. Sin embargo, al día siguiente se localizaría esta misma lancha en una playa de Peniche, con 300 kilogramos de cocaína en su interior y el cuerpo de un ciudadano portugués, fallecido a causa de las hélices de la narcolancha. A unos centenares de metros se encontrarían otros 1.200 kilogramos de cocaína.

Las narcolanchas también fueron el objetivo en la Operación «Rebote-Ceira-Lobo», que se desarrolló en octubre de 2024 entre la ría de Arousa y Portugal, con 28 detenidos. El desarrollo de esta operación fue un ejemplo de colaboración transfronterizo entre la Guardia Civil, Policía Nacional y Polícia Judiciária que, durante dos años, siguieron la pista a una organización criminal que se dedicaba a la construcción de embarcaciones y su puesta a punto. Las embarcaciones comenzaban a fabricarse en naves de Sanxenxo y A Illa, antes de ser trasladadas a naves industriales en Caminha, donde se finalizaban, aprovechando que el limbo legal sobre estas embarcaciones que existía en Portugal por aquel entonces. Además de la construcción, el grupo criminal también se dedicaría a la distribución de grandes cantidades de droga.

Estas son solo algunas de las operaciones conjuntas a uno y otro lado de la Raia, pero también existen fundadas sospechas de un buen número de relaciones. De hecho, la última sospecha vincula el hundimiento de un barco bateeiro en la ría de Arousa, cargado con 12.000 litros de combustible, con destino a un narcosubmarino que habría descargado la cocaína en algún punto de la costa lusa.