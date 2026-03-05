Ravella exige celeridad para ampliar suelo en O Pousadoiro a la Xunta para evitar la fuga de empresas

Concello de Vilagarcía y Xunta volvieron a situar el foco en el tejido empresarial, aunque desde enfoques muy distintos: por un lado, el gobierno local reclamó celeridad para ampliar el suelo industrial del polígono do Pousadoiro (Bamio); por otro, la administración autonómica puso en valor su línea de ayudas a la formación en empresas a través de los Bonos Talento Empresa.

El ejecutivo municipal que preside Alberto Varela interpretó como la confirmación a sus advertencias el hecho de que Impex y Dimac, dos compañías asentadas en Vilagarcía desde hace décadas, estén valorando trasladar parte de su actividad al polígono de Baión ante la falta de espacio para crecer en el municipio. «Que dos empresas radicadas aquí busquen suelo fuera de Vilagarcía es la demostración de que teníamos razón en nuestra demanda, siempre aplazada por la Xunta», sostuvo el Concello, insistiendo en que, de estar ya ejecutada la ampliación, no se daría este escenario de «fuga» parcial.

El gobierno local recordó unas declaraciones de Alfonso Rueda en 2017, durante una visita a Kemegal, cuando —según el Concello— se descartaba dotar de más suelo a Vilagarcía hasta llenar otros polígonos de O Salnés: «Las consecuencias están a la vista». Además, el ejecutivo municipal reprochó que el PP solo reaccionase tras el anuncio de un acuerdo entre Vilagarcía y Caldas con la Zona Franca de Vigo para ganar hasta 200.000 metros cuadrados de suelo.

Ya en clave autonómica, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó en Vilagarcía las empresas Gomas e Mangueras S.L. y Cexco, Valves and Flow Control S.L., dos de las cuatro firmas locales beneficiadas por los Bonos Talento Empresa, con aportaciones de 7.200 y 7.700 euros respectivamente. En conjunto, la Xunta cifra en cerca de 60.000 euros el apoyo a acciones formativas en cuatro compañías del municipio. En estos casos, se respaldaron cursos técnicos vinculados al uso de maquinaria y sistemas de automatización.