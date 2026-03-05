Ravella alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo

El Concello de Vilagaría ha alcanzado un convenio con la propiedad del solar del antiguo Liceo Marítimo para habilitarlo como aparcamiento público gratuito de unas 80 plazas, mientras no se ejecuta el proyecto de edificación previsto para el lugar y que venden junto al terreno por un precio de dos millones de euros, como avanzó este diario.

El acuerdo permitirá contar con un nuevo estacionamiento en pleno centro de la ciudad y, a cambio, la administración local abonará 100 euros al mes en un único pago anual de 1.200 euros. Se trata de una cifra similar a lo que pagan los dueños en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en cada ejercicio. Es la misma fórmula seguida en otros casos como parte de la estrategia «Vaicar!»: ya que la ley impide la exención de cualquier gravamen, se opta por alcanzar acuerdos por la misma cuantía en concepto de alquiler.

Para que esto sea una realidad, se firmará un convenio que ya fue aprobado por la Xunta de Goberno local de este lunes y el aparcamiento de unas 80 plazas será una realidad en poco tiempo, según calcula la administración, pues ve sencilla su preparación, ya que el terreno está libre de edificaciones y casi únicamente lo que precisa es retirar la maleza.

De este acondicionamiento se encargará el Ayuntamiento, bien con medios propios o a través de la contratación de una empresa «utilizando remanentes de otros proyectos».

El acuerdo contempla una cláusula que estipula que cuando la propiedad necesite recuperar el predio de 1.936 metros cuadrados para su desarrollo urbanístico, «el espacio dejará de tener uso público sin derecho a indemnización alguna»

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que es el mismo caso que el acuerdo alcanzado en otra parcela cercana, en A Escardia. Sin embargo, en este caso no habría rastro de que los dueños la hayan querido recuperar para construir porque «por ahora, ni fue presentado el proyecto ni, por lo tanto, concedida la licencia, pero están en su derecho de recobrar la parcela para el fin anunciado».

A este respecto, sus responsables replicaron las críticas de Esquerda Unida (EU). «Está claro que la estrategia funciona, desde su puesta en marcha se crearon 2.400 plazas de aparcamiento, que serán más, una vez que se complete la compra de una parcela en el Carril y se ejecute un nuevo convenio en los Duráns, también junto al Ayuntamiento».

Es más, aseguran que, a los propietarios, este tipo de acuerdos «le convienen porque a una parcela vacía le sacan un rendimiento mínimo, pero suficiente para compensar los impuestos mientras no construyen. Y a la ciudad también, porque, a unos solares que no se sabe cuándo se van a convertir en pisos, se les saca un rendimiento social, facilitando al tiempo una movilidad más sostenible. Cuando esos aparcamientos temporales se convierten en edificios se está paliando el problema de la vivienda y, además, en sus sótanos es obligatorio que tengan garaje». Es más, para el alcalde, Alberto Varela, se trata de un «acierto político, es socialmente justo y estructuralmente sostenible, justo el contrario a cómo lo valoró el líder de Esquerda Unida».

Al respeto, la portavoz del gobierno, Tania García, añadió que este concejal de la oposición, Juan Fajardo, «se cree que pagar 100 euros al mes por 80 plazas de aparcamiento público y gratuito en el centro de la ciudad es «una especulación». Estoy segura de que conoce o se le ocurren otros «pelotazos» bastante mejores. Al igual que la ciudadanía conoce todo lo que lleva contribuido el señor Fajardo, desde las distintas formaciones por las que pasó, al progreso de la ciudad. Estaría bien que nos explicara no ya cuántos aparcamientos creó él o el Partido Popular, con el que tantas veces coincide, sino, y sobre todo, que nos cuente cuál es su alternativa para fomentar una movilidad segura».