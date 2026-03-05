Más presión fiscal y sin pabellón, así resume el PP los presupuestos de A Illa

Mayor carga fiscal y sin incluir una de las grandes necesidades del municipio, el pabellón, que no estará ni en 2027. Así define el Partido Popular de A Illa el documento presupuestario que mañana presenta el bipartito para su aprobación en pleno. Para los conservadores, encabezados por Matías González Cañón, la valoración sobre este documento no puede ser más que negativa, sobre todo por lo que consideran «un gran afán recaudatorio sobre el bolsillo de los vecinos».

Los conservadores indicaron que los ingresos por impuestos y tasas vuelven a crecer en casi un 14% hasta los 2,8 millones de euros, lo que «refleja el ánimo del bipartito de seguir esquilmando a los vecinos, ya que la recaudación se incrementa en 326.000 euros con respecto al ejercicio anterior». Así, según los datos conservadores, la presión fiscal sobre de 506,2 euros a 577,9 por habitante, lo que supone «una cifra brutal y es la más alta de todos los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes»».

Este dato es clave para los conservadores, que no ven nada de que presumir en estos presupuestos, ni siquiera el de ser los más altos de la historia pues «es algo que está pasando en todos los concellos y, en este caso concreto, se hace a costa de cargar sin límite en impuestos y tasas a los vecinos, algo que llevamos sufriendo todo el mandato y que parece no tener fin». Insisten los populares en que la intención es «seguir esquilmando con multas de tráfico».

Otro aspecto destacado de los presupuestos son las inversiones, que se sitúan en 1.078.020, pero de los que 816.000 serían para «la expropiación de terrenos en Testos, por lo que «todas las necesidades en vías, alumbrado y servicios estarían cubiertas con apenas 250.000 euros, una cantidad totalmente insuficiente para atender el Concello».

Noticias relacionadas

En lo que respecta al futuro pabellón, González Cañón señala que el PSOE «lleva veinte años prometiendo esta instalación y vamos a seguir sin ella ya que, por el momento, «lo que van a hacer es intentar conseguir que la Diputación les pague íntegramente los 816.000 euros en los que estiman el coste de los 43.000 metros cuadrados que necesitan para ese proyecto». González Cañón señala que «optan por la expropiación, que dudamos que saquen adelante, para pagarle menos a los vecinos y para seguir mareando la perdiz, porque vamos a tener que seguir esperando años y años por esa infraestructura»