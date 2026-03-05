Portos culpa a los temporales por la tardanza en reparar O Xufre

Portos de Galicia salió ayer a puntualizar la situación en la que se encuentra el muelle de O Xufre de A Illa, desde donde denuncian su abandono por parte de la administración autonómica. El ente asegura que ya ha comenzado las reparaciones necesarias en los 122 puertos gallegos tras los daños provocados por el tren de borrascas y que en O Xufre dejaron una larga lista de daños.

En el caso del suministro eléctrico, desde el ente aseguran que se hizo una primera inspección a finales de enero ante el aviso de los usuarios por falta de luz. En febrero, otra inspección detectó que habían saltado dos diferenciales a causa del temporal que se reactivaron en ese momento y los técnicos acudieron de nuevo ayer para tratar de localizar esta nueva avería.

En lo que respecta al dique de abrigo, Portos reconoce que se detectaron daños en el dique y en los fingers, encargando a la empresa de mantenimiento su reparación que todavía no ha podido ejecutarse a causa de los temporales. Estos han agravado los desperfectos que se espera reparar en las próximas semanas, coincidiendo con una mejoría meteorológica.

En lo que respecta a la limpieza, el ente portuario asegura que la realiza de forma sistemática en todas las instalaciones portuarias a través de un contrato conjunto para las dársenas. En el acaso de O Xufre se realiza en los turnos correspondientes, pero «los trabajos están limitados por la presencia de aparejos particulares y otros elementos, que deberán ser retirados previamente por los responsables».

Por último, la aparición de hierba en los pantalanes es algo que Portos está dispuesto a eliminar y que ya ha encargado a la empresa de limpieza que ejecute tareas de desbroce de forma inmediata. El ente ha recibido duras críticas por parte de marineros y bateeiros, que consideran que tiene totalmente abandonada la dársena de O Xufre pese a las tasas, de las más altas de la ría, que cobra de forma religiosa sin ningún tipo de tardanza.