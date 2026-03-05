El polígono de Baión tendrá cámaras de videovigilancia este ejercicio

Es una demanda histórica de los empresarios del polígono de Baión que el Concello de Vilanova quiere hacer realidad en este ejercicio, la de instalar cámaras de vídeo vigilancia que ayuden a resolver cualquier situación anómala que pase en la zona industrial. Las cámaras serán instaladas a lo largo de este ejercicio ya que serán una de las cuestiones que el Concello de Vilanova quiere financiar con el Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconoce que la instalación de cámaras de videovigilancia en el polígono de Baión «es una cuenta que tenemos pendiente con los empresarios y que queremos solventar cuanto antes», aunque también animó a las empresas asentadas en Baión a que cuenten con sus propios sistemas de vigilancia y control. El regidor vilanovés reconoce que las cámaras instaladas en otros puntos del municipio, especialmente en el casco urbano «han servido no solo para controlar el tráfico, sino para resolver más de un problema o ayudar a identificar a delincuentes que habían cometido algún delito en este municipio o en alguno limítrofe». Durán mantiene que se va a seguir avanzando en la instalación de cámaras en diferentes puntos estratégicos del municipio «porque nos las piden los vecinos por cuestiones de seguridad.