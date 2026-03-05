Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía retira una navaja a un toxicómano que amenazó a un viandante en Vilagarcía

La navaja requisada por los agentes

Lucía Romero

Vilagarcía

La Policía Local retiró ayer una navaja a un toxicómano que amenazó a un viandante cuando circulaba por el parque Miguel Hernández de Vilagarcía.

Así lo indicaron fuentes policiales tras ser requeridos por un presunto altercado en este espacio.

Las mismas indicaron que tras recibir el aviso de que habían intimidado a un peatón con una navaja, se identificó a la otra parte, se le requisó la navaja y el incidente se saldó sin mayores consecuencias.

