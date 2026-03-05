Néstor Rego: «En la defensa de Galicia, el BNG presenta hechos»

El BNG celebró ayer un acto en Vilagarcía para trasladar a la ciudadanía el trabajo desarrollado por la formación en las Cortes del Estado y reivindicar avances «con hechos, no promesas». El diputado en el Congreso, Néstor Rego, acompañado por el portavoz municipal, Xabier Rodríguez, y la diputada autonómica, Montse Prado, defendió el papel del Bloque en la agenda gallega en Madrid y situó la movilidad, las pensiones y la defensa del territorio como ejes de su acción política.

Rego destacó que, por primera vez, se está desarrollando un plan para implantar un servicio de proximidad ferroviaria en Galicia, con cuatro líneas y una complementaria de ancho métrico, al que calificó como «hito histórico» para corregir una discriminación prolongada. En materia de infraestructuras, aludió también a los descuentos para usuarios recurrentes de la AP 9, que cifró en rebajas de hasta el 75%, y reiteró el objetivo de acabar con lo que definió como una «estafa legalizada» ligada a la prórroga de la concesión.

En el plano social, el diputado puso en valor la subida de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC recogida en el acuerdo de investidura, aunque señaló que el objetivo sigue siendo alcanzar el 60% del salario medio. También mencionó la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hacia las 20 semanas.

Noticias relacionadas

La diputada Montse Prado vinculó la experiencia de las paradas de autobús –cuya progresión fue frenada, según recordó– con el reto ferroviario: «Si fuimos capaces de frenar la supresión de paradas, seremos capaces de recuperar y reforzar los servicios ferroviarios también en Vilagarcía», avanzó. Por su parte, Xabier Rodríguez subrayó la oposición al proyecto de Altri, reivindicando el trabajo para impedir su instalación. n