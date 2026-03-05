A Illa quiere crear su propio «CSI» medioambiental para evitar vertidos

En un municipio que asienta gran parte de su economía sobre el medio natural que la rodea resulta fundamental evitar vertidos o, al menos, tratar de identificar su origen lo antes posible. Es por ello que el Concello de A Illa ha solicitado una subvención de 42.000 euros para la creación de una Unidade Móbil de Vixiancia Ambiental (UMVA), consistente en la adquisición de un SUV con etiqueta ECO o Cero Emisiones equipado con un maletín multiparamétrico para el análisis de las aguas que puedan verse afectadas por un vertido.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, explicaba ayer que el objetivo es solicitar esta ayuda para «dotar a la Policía local de medios propios y científicos; con este vehículo y el laboratorio móvil, podremos detectar vertidos in situ con rigor, blindando el trabajo de nuestras mariscadoras y acuicultores sin depender de alquileres externos». El proyecto de vigilancia ambiental lleva el epígrafe de «Sentinelas do Mar» y Arosa entiende que puede ser clave para actuar cuanto antes sobre un vertido, conocer su procedencia y las causas antes de que pueda causar un mayor impacto.

El Concello de A Illa también va a concurrir a otras ayudas centradas en la mejora de la gestión de residuos como los textiles y el compostaje. En el primero de los casos , se ha solicitado una ayuda de 8.000 euros para aumentar la recogida separada mediante talleres de reutilización y repartición de 700 objetos promocionales fabricados con ropa reciclada, mientras que en el segundo, A Illa se ha acogido a una línea de ayudas de 18.113 euros para seguir extendiendo el modelo de compostaje individual y comunitaria, con la meta de alcanzar los 600 composteros instalados. Arosa reconoce que «estas subvenciones que solicitamos son fundamentales para la modernización y la protección del patrimonio». Además, A Illa fue uno de los municipios pioneros en implantar el compostaje a través del Plan Life, contando ahora con más de 400 composteros repartidos por todo el municipio.

Noticias relacionadas

Por último, el Concello también ha solicitado ayudas para el asfaltado integral de la calle Viña Tinta, un proyecto valorado en 46.000 euros y en la que se pretende renovar por completo el firme de este vial rural, garantizando la seguridad de peatones y vehículos que transitan por ella.