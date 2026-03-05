Igualdade saca a debate el tema de la gordofobia
Vilagarcía
Igualdade abre hoy el programa del 8-M en Vilagarcía con un acto para reflexionar sobre la gordofobia, coincidiendo con la víspera del Día Mundial contra este prejuicio.
En el Salón García se proyectará la miniserie «Réxime» y, a continuación, habrá un coloquio con su directora Bea Saiáns, y las protagonistas, Adri Guedes y Andrea Nunes, con participación del público para ahondar en la temática protagonista. n
