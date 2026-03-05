Movilidad
EU califica de «farsa» los aparcamientos disuasorios
Vilagarcía
Esquerda Unida denunció el «fracaso absoluto» de la política de aparcamientos disuasorios de Ravella tras conocerse la prohibición de uso por parte del propietario del parking de A Escardia. La formación sostiene que basar el estacionamiento en suelo privado «entrega la movilidad al interés especulativo» y califica el modelo de «injusto e insostenible». Juan Fajardo recuerda «casos similares» en Luz Salgada, O Piñeiriño y el hospital y exige publicar los convenios y una alternativa inmediata. n
