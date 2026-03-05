Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Movilidad

EU califica de «farsa» los aparcamientos disuasorios

Uno de los aparcamientos disuasorios de Vilagarcía.

Uno de los aparcamientos disuasorios de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

Esquerda Unida denunció el «fracaso absoluto» de la política de aparcamientos disuasorios de Ravella tras conocerse la prohibición de uso por parte del propietario del parking de A Escardia. La formación sostiene que basar el estacionamiento en suelo privado «entrega la movilidad al interés especulativo» y califica el modelo de «injusto e insostenible». Juan Fajardo recuerda «casos similares» en Luz Salgada, O Piñeiriño y el hospital y exige publicar los convenios y una alternativa inmediata. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents